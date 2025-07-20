«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Аэрофлот вынужден изменить расписание перелетов: время вылета смещены, некоторые рейсы отменены, сообщила компания в своем телеграм-канале. Причина корректировок заключается во временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево.

В компании проинформировали, что в случае отмены полета пассажиры вправе получить потраченные на билет деньги или выбрать другой билет на рейс, который будет выполнен на протяжении ближайших 10 дней. Оформить возврат средств или переоформить билет предложено на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента.

«В кассах и офисах продаж Аэрофлота не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы», — сообщил телеграм-канал авиакомпании Аэрофлот.

В компании также обратились к пассажирам, чьи рейсы перенесены на другое время. Граждан призвали следить за информацией, которая появляется на онлайн-табло. Сотрудники аэропортов также оповещают обо всех изменениях по громкой связи. На сайте компании также есть раздел «Управление бронированием», где опубликована актуальная информация. В компании отметили, что принимают необходимые меры для комфортного и безопасного передвижения своих клиентов. Задействованные все службы авиакомпании.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО в ночь на 20 июля уничтожены 93 БПЛА противника.