Средствами ПВО уничтожены 93 БПЛА: какие регионы РФ пытался атаковать противник

Дежурными средствами ПВО в период с 23:30 субботы, 19 июля, до 7:00 воскресенья, 20 июля, были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, для атак противник выбрал дроны самолетного типа. БПЛА были сбиты над территориями восьми областей: Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Белгородской и Рязанской. Кроме того, противник предпринял попытку атаки Московского региона: было уничтожено 19 БПЛА. На Москву направлялось 16 дронов, которые также устранены.

В ведомстве проинформировали, что дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были уничтожены три беспилотника. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 38 вражеских объектов, наименьшее — Рязанской (1 БПЛА). Губернаторы некоторых регионов публикуют в телеграм-каналах информацию о последствиях сбития дронов.

Представители оперативных служб рекомендуют россиянам в случае информирования об опасности ударов дронов занять наиболее безопасную позицию в зависимости от места нахождения. Не стоит игнорировать призывы не приближаться к окнам. В случае обнаружения обломков БПЛА важно сообщить в экстренные службы и не проявлять самостоятельности.

Ранее губернатор Миляев сообщил, что силы ПВО ночью устранили восемь беспилотников над Тульской областью