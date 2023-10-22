Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя ракетным ударом со стороны Израиля

Агентство ссылается на заявления сирийских военных, которые сообщают, что утром, 22 октября, армия Израиля выпустила ракеты со стороны Средиземного моря.

Ракеты поразили международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Повреждения получили взлетно-посадочные полосы, поэтому на данный момент функционирование аэропортов невозможно.

«Сегодня утром примерно в 05:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию с залпами ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропорту Дамаска и Алеппо», - заявили сирийские военные

В эфире местного ТВ сообщили, что пострадали два сотрудника аэропорта Дамаска: один погиб, второй получил ранение, пишет агентство «РИА Новости».

Также известно, что в ночь с 21 на 22 октября Израиль наносил авиаудара по сектору Газа. Сообщается примерно о 50 погибших палестинцев за эту ночь.

Израильско-палестинский конфликт продолжает набирать обороты. Правительство Израиля сообщает, что военные намерены проводить масштабную наземную операцию. Сохраняется высокий риск того, что в конфликт могут вступить третьи стороны. США и ЕС намерены выделять для Израиля деньги и военную помощь.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин поделился итогами расследования о продаже Украиной натовского оружия на черном рынке.