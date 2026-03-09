Афера на доверии: россиянам массово рассылают SMS с требованием перезвонить из-за взлома аккаунта

В России набирает обороты новая мошенническая тактика, построенная на доверчивости граждан. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, аферисты переключились на схему «обратного звонка». Жертвам приходят SMS с тревожным содержимым: якобы их аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, и срочно требуется перезвонить по указанному номеру.

«Мошенники массово переключаются на тактику "обратного звонка". Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр "службы поддержки", где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — рассказали в «Мошеловке».

В зоне особого риска — пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Именно на них нацелены преступники. Март стал периодом активизации этой схемы неслучайно: внедрение новых защитных механизмов вынуждает мошенников искать обходные пути, делая главную ставку на человеческий фактор, инициативу и доверчивость самих россиян.

В «Мошеловке» призывают проявлять бдительность. Главный совет — ни в коем случае не перезванивать на номер, присланный в сообщении от незнакомого абонента. Если же человек уже набрал номер неизвестного абонента, а в трубке зазвучала классическая легенда о необходимости «перевести деньги на безопасный счет», эксперты категоричны: разговор нужно завершать немедленно, не дожидаясь развития сценария.

«Помните: настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят вас перезванивать на мобильные номера», — заключили в «Мошеловке».

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о риске мошенничества через эмоциональные сообщения.