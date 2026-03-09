МВД предупредило о риске мошенничества через эмоциональные сообщения

В МВД России призвали граждан проявлять осторожность при получении сообщений, вызывающих сильные эмоции. По данным ведомства, подобные сообщения нередко используются мошенниками для того, чтобы заставить человека поспешно раскрыть конфиденциальные данные, пишет ТАСС .

В пресс-службе министерства пояснили, что злоумышленники могут отправлять тревожные или срочные уведомления, рассчитывая на быструю реакцию жертвы. В таких ситуациях человеку предлагают перейти по ссылке, заполнить форму или подтвердить информацию.

Правоохранители предупреждают, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать неизвестным лицам пароли, коды подтверждения из SMS или банковские реквизиты. Эти сведения используются для получения доступа к счетам и персональным данным.

В МВД советуют проверять полученную информацию только через официальные каналы связи. Для контакта с финансовыми организациями или государственными структурами следует использовать их официальные сайты или мобильные приложения.

Ведомство также рекомендует не реагировать на сообщения, которые создают ощущение срочности или паники, и всегда перепроверять подобную информацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

