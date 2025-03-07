Агроном Епифанцев рассказал о правилах ухода за крыжовником в марте

Агроном Епифанцев рассказал, что споры различных грибковых заболеваний обладают способностью длительного выживания. Они могут оставаться на ветках кустарника. Уход за растением важно начать, когда природа еще не полностью проснулась, но в воздухе ощущается первое весеннее потепление.

«Я настоятельно рекомендую дезинфицировать кусты именно в марте», — отметил агроном.

Эксперт рассказал, что в борьбе с вредителями поможет пищевая сода. Столовую ложку растворяют в 10 литрах горячей воды. Полученным раствором агроном советует обработать кусты крыжовника. Эксперт рекомендует повторять подобную процедуру регулярно. По его мнению, метод позволит укрепить растение. Тогда кустарники будут легче адаптироваться в случае неблагоприятных погодных условий. Внешний вид растений также улучшится.

Агроном обратил внимание на то, что раствор из соды защитит крыжовник от мучнистой росы — самого распространенного грибкового заболевания, с которым сталкиваются многие собственники огородов.

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