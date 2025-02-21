Контроль уровня влаги и азота: дачница раскрыла секрет роста баклажанов

По мнению дачницы, важный этапа ухода — контроль уровня влаги в почве. В случае обильного полива пыльца слипается, потому что она тяжелая. Как следствие, опыление затрудняется. Эксперт рекомендует также удобрять растения. Выбирать лучше азотные препараты. Важное правило — контроль дозы прикормки. Недостаток азота способен привести к отсутствию завязей и падению цветков. Однако и переизбыток питательного элемента негативно отразится на общем развитии растения.

«Избыток азота провоцирует буйный рост зеленой массы растения, но за счет этого может потеряться возможность плодоношения. По этой причине важно соблюдать баланс питательных веществ. В конце концов, содержание бора существенно влияет на плодоносность баклажанов», — рассказала опытная хабаровская дачница Анна Малофеева.

По мнению эксперта, подкормка борной кислотой — эффективный и бюджетный способ, которым удобно пользоваться в домашних условиях. Так, пять граммов борной кислоты растворяют в 10 литрах воды и подливают под корень. Такой же раствор подходит для опрыскивания, цель которого — равномерное питание и повышение урожайности. Баклажаны считаются капризными растениями, но при грамотном уходе, по мнению эксперта, можно добиться роста плодов.

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