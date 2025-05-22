Агроном рассказал о способах борьбы с долгоносиком во время цветения клубники

Главный агроном ТМ «Пиканта» Савич Милинко рассказал, как в период цветения и плодоношения клубники защитить урожай от долгоносика, сообщил 56orb.ru. Безвредный способ борьбы с насекомыми назвал дачник из Тюльганского района.

Эксперт Милинко рассказал, что теплая зима способствовала активному размножению вредных насекомых, которые теперь будут наносить урон урожаю.

«В этом сезоне можно ожидать всплеска численности тли, щитовки, клещей, проволочника и долгоносиков. Также создаются благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, включая мучнистую росу, фитофтороз и паршу», — рассказал редакции 56orb главный агроном ТМ «Пиканта» Савич Милинко.

По мнению эксперта, ущерб урожаю клубники могут нанести долгоносики — семейство жуков, которое включает в себя десятки тысяч видов. Садоводы должны обращать внимание на листья и цветки клубники. Если на них появились дырки, то растения поражают долгоносики. Еще один признак — высохшие и облетевшие бутоны. Кусты клубники рекомендовано обработать, но выбирать препараты с химическими элементами опасно. Дачник Анатолий советует использовать крепкий настой листьев чеснока.

По словам дачника, для приготовления раствора листья чеснока (примерно 100 г) заливают водой (10 л) и настаивают на протяжении суток. Еще один способ приготовления — залить водой измельченные головки чеснока. Раствором опрыскивают кусты клубники.

По мнению эксперта, раствор поможет только на ранней стадии поражения растений. Если кусты клубники стали сухими, то надеяться на урожай в этом году не стоит. Садовод советует вырвать растения и обеззаразить землю.

«Но метод будет работать, если вы заметили начальную стадию появления вредителя и он еще не успел как следует расплодиться. С большим количеством особей настой может не справиться», — поделился советом Анатолий, дачник из Тюльганского района.

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