Агроном рассказал, в каких регионах РФ можно выращивать бананы
Агроном Жарунов: выращивать бананы можно в любом регионе РФ в теплицах
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Ростовский агроном Михаил Жарунов рассказал, в каких регионах РФ можно выращивать бананы, сообщила rostovgazeta.ru.
Министерство сельского хозяйства России изучает вопрос о включении бананов в список сельхозпродукции, сообщил Интерфакс. Агроном Михаил Жарунов рассказал, что в каждом регионе РФ выращивать бананы в открытом грунте не получится. Например, в Ростовской области климат слишком засушливый для роста культуры.
По мнению эксперта, любой регион РФ может выращивать бананы, если на его территории заранее обустроить специальные теплицы. В них рекомендовано имитировать условия субтропического или тропического климата.
Агроном рассказал, что бананы — светолюбивые растения. Для роста необходимо поддерживать постоянную влажность воздуха на уровне не ниже 50%. Агрономам важно следить за температурой. Рекомендовано, чтобы она не опускалась ниже 15 градусов, но не превышала 30 градусов.
«А это в наших широтах на открытом грунте практически невозможно», — считает агроном.
Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в РФ могут появиться первые отечественные бананы.