Агроном рассказал, в каких регионах РФ можно выращивать бананы

Министерство сельского хозяйства России изучает вопрос о включении бананов в список сельхозпродукции, сообщил Интерфакс. Агроном Михаил Жарунов рассказал, что в каждом регионе РФ выращивать бананы в открытом грунте не получится. Например, в Ростовской области климат слишком засушливый для роста культуры.

По мнению эксперта, любой регион РФ может выращивать бананы, если на его территории заранее обустроить специальные теплицы. В них рекомендовано имитировать условия субтропического или тропического климата.

Агроном рассказал, что бананы — светолюбивые растения. Для роста необходимо поддерживать постоянную влажность воздуха на уровне не ниже 50%. Агрономам важно следить за температурой. Рекомендовано, чтобы она не опускалась ниже 15 градусов, но не превышала 30 градусов.

«А это в наших широтах на открытом грунте практически невозможно», — считает агроном.

Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в РФ могут появиться первые отечественные бананы.