Назван срок, когда в России появятся первые отечественные бананы

Генеральный директор ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявил, что к концу 2025 года могут появиться первые отечественные бананы, сообщил ТАСС.

Соответствующее заявление Андрей Платонов сделал на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России». Мероприятие организовали Минсельхоз РоФ и Ассоциация «Народный фермер». Первые бананы, выращенные в России, представит Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства. Генеральный директор организации Платонов выразил уверенность, что вырастить фрукты на территории России — вполне осуществимая задача. На данный момент специалисты занимаются строительством теплицы.

«Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — сказал Платонов, обращаясь к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

Министр Лут допустила, что бананы могут внести в перечень сельскохозяйственной продукции, производство и переработку которой осуществляют отечественные товаропроизводители. По ее данным, в настоящее время в соответствующий список внесены яблоки, груша, ячмень, кукуруза и пшеница.

«И можем туда гипотетически вставить любую продукцию. Сейчас наши растениеводы пытаются туда вставить бананы», — рассказала министр.

Опыт выращивания бананов имеют и другие страны. Например, технологию освоили в Казахстане. Эксперты не пришли к общему мнению, насколько такое решение рациональное. В частности, эксперт Вячеслав Чеглов высказал мнение, что российские бананы будут некачественными и дорогими.

Ранее сообщалось, что депутат Делягин пояснил особенности выращивания бананов на территории России.