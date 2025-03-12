Айя-Джувайрия и Хаким: стали известны самые популярные имена новорожденных в ХМАО

Информационно-аналитический портал ЗАГСа обнародовал имена, которые чаще всего выбирают в ХМАО родители для своих новорожденных детей, сообщил muksun.fm. Лидируют имена арабского происхождения.

По данным сотрудников ЗАГСа, среди родителей распространяется тенденция давать своим детям двойные имена. Например, Айя-Джувайрия.

По информации ведомства, новорожденным мальчикам дают такие имена как Мухаммад, Артем, Александр, Мирон и Михаил. Имя Мухаммад лидировало в перечне самых популярных имен по итогу прошлого отчетного периода. Родители девочек отдавали предпочтение таким именам: Амина, Анна, София, Сафия и Виктория.

По наблюдениям ведомства, многие родители стараются выбирать имена, в которые заложен сакральный смысл. Популярные имена толкуются по-разному. Например, «наделенный мудростью», «драгоценный камень» или «славящий Велеса».

По данным издания, сотрудники ЗАГСа подготавливают подборку популярных имен по итогу каждой недели.

Ранее сообщалось, что в Минсоцразвития Подмосковья составили список самых редких имен для детей.