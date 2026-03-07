Аккуратнее на дорогах: желтый уровень опасности ввели в Москве и области
ТАСС: желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за ветра и гололеда
Фото: [Медиасток.рф]
В Гидрометцентре ТАСС проинформировали, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
По информации специалистов, причиной для предупреждения стал порывистый ветер, который ожидается в Москве и Подмосковье.
«В период с 12:00 до 21:00 мск местами по Москве и области ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 м/с», — сказал собеседник агентства.
Помимо этого, синоптики предупреждают местных жителей о вероятном образовании гололедицы на дорогах. В части, касающейся скользкого покрытия, действие предупреждения продлится до девяти часов вечера среды, 11 марта.
Собеседник агентства напомнил, что желтый цвет в шкале погодных предупреждений занимает промежуточное положение и свидетельствует о потенциальной опасности метеорологических условий, требующей внимания со стороны граждан.
Ранее сообщалось, что метеорологическая весна придет в Москву и регион 10 марта.