Аккуратнее на дорогах: желтый уровень опасности ввели в Москве и области

В Гидрометцентре ТАСС проинформировали , что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По информации специалистов, причиной для предупреждения стал порывистый ветер, который ожидается в Москве и Подмосковье.

«В период с 12:00 до 21:00 мск местами по Москве и области ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 м/с», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, синоптики предупреждают местных жителей о вероятном образовании гололедицы на дорогах. В части, касающейся скользкого покрытия, действие предупреждения продлится до девяти часов вечера среды, 11 марта.

Собеседник агентства напомнил, что желтый цвет в шкале погодных предупреждений занимает промежуточное положение и свидетельствует о потенциальной опасности метеорологических условий, требующей внимания со стороны граждан.

Ранее сообщалось, что метеорологическая весна придет в Москву и регион 10 марта.