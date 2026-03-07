Когда в Москву порадует весна? Эксперт назвал точную дату — и это уже скоро

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале спрогнозировал, когда в столичном регионе ожидается метеорологическая весна.

Согласно прогнозу эксперта, во вторник, 10 марта, столица окажется во власти метеорологической весны. Главный признак нового сезона — положительная среднесуточная температура воздуха, которая запустит процесс активного снеготаяния.

По информации специалиста, на главной метеостанции города (ВДНХ) зафиксирована высота снежного покрова 47 сантиметров. Теплая погода сделает свое дело: по расчетам специалистов, к выходным сугробы станут ниже на 15 сантиметров.

«Со вторника, то есть с 10 марта ожидается первая проба так называемой метеорологической весны – это когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов», — написал эксперт.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Москву и Подмосковье ждет погодный сюрприз на 8 Марта.