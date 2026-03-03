Акриловая ванна, отверстие для снега и полный привод: кулибин из Балашихи показал свое творение

Местный умелец-кулибин переоборудовал свой Suzuki в импровизированный снегоуборщик, приспособив для расчистки дорог обычную акриловую ванну. Фотографии нестандартной техники быстро разлетелись по телеграм-каналу «В Балашихе | Все новости».

«Сантехнический акрил легкий, но при этом прочный. Могу предположить, что убирать снег таким отвалом — одно удовольствие. Обратите внимание, как вычищено пространство вокруг дома», — комментирует автор поста.

Как видно на снимках, изобретатель подошел к делу основательно. Перед установкой он доработал конструкцию ванны, проделав в ней специальное отверстие, чтобы снег не накапливался, а выбрасывался в сторону. Благодаря этому самодельный отвал, закрепленный под углом, должен не только сгребать массу, но и сразу сбрасывать ее на обочину.

Увидеть агрегат в действии очевидцам пока не довелось, однако в комментариях предположили, что работает он вполне исправно. Впрочем, у идеи есть юридический нюанс: уборка дорог общего пользования — прерогатива коммунальных служб. К тому же любые изменения в конструкцию автомобиля требуют обязательной регистрации в ГИБДД.

