Акт осмотра вместо устных договоренностей: как изменится порядок на кладбищах Подмосковья

С 1 марта 2026 года в Подмосковье начинают действовать новые правила в похоронной сфере. Вступает в силу обновленная редакция закона «О погребении и похоронном деле в Московской области», сообщил REGIONS.

Ключевое изменение: с 1 марта для многих действий с уже существующими захоронениями потребуется акт осмотра места захоронения. Новшество касается не обустройства свежих могил, а любых процедур на старых участках — подзахоронений, перезахоронений, установки памятников или оград.

«Московской областной Думой принят закон № 181/2025‑ОЗ, в соответствии с которым с 1 марта 2026 года для органов местного самоуправления введена обязанность составлять акт осмотра места захоронения, который гражданами прилагается к заявлениям на ряд муниципальных услуг в сфере погребения и похоронного дела», — пояснил REGIONS председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Региональные власти поясняют, что реформа направлена на наведение порядка на кладбищах. Речь идет о соблюдении санитарных норм при подзахоронениях, борьбе с незаконными постройками и захламлением территорий, а также о корректном ведении реестров захоронений.

Раньше многие вопросы решались на местах без лишних формальностей, зачастую «по договоренности». Новый порядок обязывает каждый значимый шаг подтверждать официальным документом, в котором зафиксировано состояние участка и вывод о возможности проведения работ.

Акт осмотра места захоронения представляет собой официальную бумагу, которую оформляют уполномоченные лица — как правило, сотрудники органов местного самоуправления, отвечающие за похоронное дело и работающие непосредственно на кладбищах. В документе отражают реальное состояние могилы, фиксируют наличие и состояние памятника, ограды, уточняют границы участка, степень его благоустройства и соответствие санитарным требованиям.

Гражданам не придется заниматься подготовкой этого документа самостоятельно — это обязанность специалистов на местах.

«Акт оформляют на кладбище специалисты уполномоченных органов по итогам осмотра места захоронения», — подчеркнул Керселян.

Для жителей региона это просто один из этапов обычной процедуры. От них требуется лишь подать заявление и стандартный набор документов. Все остальное — осмотр захоронения и подготовка официального акта — входит в обязанности уполномоченных служб. Гражданам не нужно самостоятельно оценивать состояние могилы или вызывать для этого отдельных специалистов.

