Бриллиант из праха усопшего, урна с семенами и гроб цвета фуксии: эксперт назвала современные ритуальные тренды россиян

Руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала о новых предпочтениях россиян, когда они занимаются организацией похорон близких людей, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт высказала мнение, что россияне стали обращать внимание на урны с семенами деревьев. Причин тенденции может быть несколько. Во-первых, такие урны более экологичные. Во-вторых, прах усопшего сможет превратиться в дерево.

«Таким образом мы даруем некую вторую жизнь и можем находиться рядом», – пояснила эксперт.

Специалист обратила внимание на еще одну ритуальную тенденцию — выбор гробов нестандартных цветов. Клиенты заказывают яркие оттенки. Например, фуксию или изумруд.

«Если раньше люди относились скептически, то сейчас их уже начинают более активно рассматривать и покупать. Я могу связать это с рекламой в интернете», – пояснила эксперт Елена Шевченко.

Эксперт предположила, что в скором времени станет популярным тренд по созданию драгоценных камней из праха усопших. Из праха человека возможно вырастить искусственный бриллиант, который помещается в украшение.

«Частичка твоего близкого человека всегда будет с тобой. Но стоимость примерно от полумиллиона, то есть это больше тренд в крупных городах», — считает собеседница «Абзаца».

В Сети прошло эмоциональное обсуждение урн с Bluetooth‑колонками . Инициатор товара — зарубежный музыкальный стриминговый сервис и производитель напитков. Главная «фишка» сервиса — возможность создать плейлист для умерших, чтобы они могли бесконечно слушать свои любимые треки.

Эксперт Шевченко считает, что клиенты из России не будут приобретать такие урны. И дело не только в их высокой стоимости. У граждан совершенно другой менталитет, ориентированный на более традиционные ценности.

