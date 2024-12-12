Актер Андреев раскритиковал «оживление» покойных артистов с помощью дипфейков

Актер Андреев рассказал, что смотрел продолжение «Диверсанта» с «оживленным» при помощи дипфейков актером Владиславом Галкиным. Артист признался, что был шокированным увиденным.

«Это было особенно чудовищно на фоне того, что замечательный артист ушел из жизни. Подобные вещи противоестественны», – поделился спикер.

«Абзац» напомнил, что для фильма «Манюня. Приключения в Москве» был воссоздан образ актера Юрия Никулина. Артист Вадим Андреев отметил, что не смотрел киноленту. Собеседник выразил надежду, что в скором времени дипфейки в кино начнут выглядеть более естественно и привычно для людей.

«Меня от подобных вещей оторопь берет», – признался актер.

Издание отметило, что нововведение режиссеров неоднозначно воспринимается общественностью. Некоторые творческие деятели считают, что таким образом можно познакомить молодое поколение с выдающимися людьми и их персонажами. Другие же видят в этом лишь коммерческую составляющую.

Ранее сообщалось, что депутат Шолохов считает неразумной идею заменить при помощи нейросети актрису Ахеджакову в фильма «Ирония судьбы».