«Не самое разумное решение»: в Госдуме оценили идею убрать Лию Ахеджакову из «Иронии судьбы»

Фильм «Ирония судьбы» не надо перекраивать, убирая из него актрису Лию Ахеджакову. Так считает Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре. Его точку зрения привела «Газета.ру».

По мнению Шолохова, идея о том, чтобы вместо Ахеджаковой вставить с помощью нейросетей Елизавету Боярскую в фильм «Ирония судьбы, или с легким паром», пропитана эмоциями. При этом она не очень разумна, поскольку проходит по разряду борьбы с памятниками. Именно этим сейчас занимаются на Украине.

«Это не самое верное занятие. Фильм знаком большинству наших соотечественников, и любые изменения будут восприниматься негативно, я уверен в этом», — указал парламентарий.

Он добавил, что тема использования дипфейков в фильмах очень скользкая.

Ранее сообщалось, что Ахеджакова использовала лозунг украинских националистов при своем выступлении в спектакле на сцене в Соединенных Штатах. Тем самым она продолжила традицию публичных высказываний против России.