Актер Булыгин поделился секретами 30-летней семейной жизни

Актер, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, преподаватель колледжа искусств, депутат городской Думы прошлого созыва Игорь Булыгин рассказал, как его семье удается сохранять теплые чувства друг к друг на протяжении 30 лет, сообщил tagilcity.ru.

Марианна Булыгина — супруга Игоря, актриса Нижнетагильского драматического театра. Вместе они проводят много времени на работе. Актер высказал мнение, что во внешность человека можно влюбиться. Любят же за душевные качества. Супруги расписались в 1994 году. С тех пор они постоянно открывают друг в друге «новые краски», признался актер.

«Мы научились терпеть, уступать друг другу. И по характеру, темпераменту притерлись друг к другу», — рассказал актер.

Актер рассказал, что у его супруги Марины совершенно другой характер, чем у него. Она уравновешенная, поэтому с ней Игорь чувствует спокойствие.

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