Актер Чихачев раскрыл секреты работы над «Черной книгой»

Актер и режиссер Сергей Чихачев в интервью рассказал об особенностях работы над озвучиванием деда Егора в компьютерной игре «Черная книга» пермской студии «Мортешка», сообщил properm.ru.

Актер признался, что ему было интересно работать над проектом. Для качественного озвучивания персонажа игры предстояло решить две проблемы. Во-первых, говорить таким голосом, чтобы соответствовать возрасту героя. Во-вторых, передать особенность речи деда Егора. Авторы создали для актера словарь, куда внесли основные диалекты. Сергей Чихачев обращал внимание, где правильно ставить ударения.

«Был вопрос, пытаться ли делать уральский говор интонационно. Я им не владею, и мне нужно было бы его тренировать, чтобы разговаривать так, как, условно, разговаривает Коля Наумов в „Реальных пацанах“ (16+)», — рассказал актер в интервью Properm.ru.

Актер рассказал, что некоторые слова ему были известны. С другими он познакомился впервые. Авторы проекта сказали Чихачеву, что в осваивании особенностей произношения необходимости нет. Тогда актер уделил внимание созданному для него глоссарию.

Актер высказал мнение, что игра «Черная книга» — полукомикс, полуквест. Он признался, что восхищен подходом авторов. Современные игры — это преимущественно яркие проекты, где обязательно что-то взрывается. «Черная книга» содержит национальные ценности.

«Я очень доволен этой работой», — рассказал актер.

Ранее актер Владимир Машков объяснил свой отказ от съемок в кино.