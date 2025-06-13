Актер Певцов назвал способ пропаганды в РФ мультфильмов с традиционными ценностями

Депутат Госдумы народный артист РФ Дмитрий Певцов высказал мнение, что для развития в России мультфильмов с традиционными ценностями необходимо объявить госзаказ, сообщил ТАСС.

Артист высказал мнение, что в России необходимо ввести жесткую цензуру на все культурные продукты, которые доступны для представления даже небольшой аудитории. Даже если зрителей будет пять человек, важно следить за сказанными речами и посылом. Эксперт напомнил высказывание Александра Пушкина. Писатель и поэт считал, что на площадях нельзя разрешать проповедовать кому угодно.

«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все», — отметил Певцов.

Депутат Госдумы уверен, что принятие подобных мер позволить развивать в стране отечественные мультфильмы с традиционными ценностями. По мнению эксперта, каждый спикер, несущий в любом формате свои идеи на публику, обязан осознавать ответственность за действия. Количество адресатов информации не имеет значения.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов снимется в новом голливудском фильме. Заслуженный артист РФ Огурцов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» призвал актеров всегда оставаться патриотами своей страны.