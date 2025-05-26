Актера из сериала «След» осудили за фейки об армии России

По информации издания, актера заочно приговорили к девяти годам отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время Хабаров не находится на территории РФ. В пресс-службе суда пояснили, что актера могут экстрадировать. В случае его добровольного возращения в страну, актера задержат. В зависимости от развития событий срок отбытия наказания будет исчисляться либо с момента задержания, либо при содействии возвращения в РФ. Предполагается, что фигурант уголовного дела также разжигал ненависть по отношению к военнослужащим.

«Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ <…> п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ», — рассказали РИА Новости в суде.

По информации агентства, ранее актера, сыгравшего второстепенные роли в некоторых отечественных многосерийных фильмах, заочно арестовали в РФ. На основании данного решения его также объявили в международный розыск. Известно, что Хабаров окончил украинский университет культуры и искусств. Актер также появлялся в некоторых эпизодических сценах сериала «След».

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор врачу, осужденному за фейки о российской армии.