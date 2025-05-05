Суд оставил в силе приговор врачу, осужденному за фейки о ВС РФ

Московский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении педиатра Надежды Буяновой, осужденной на пять с половиной лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что в ноябре прошлого года Тушинский суд приговорил врача-педиатра к 5,5 года заключения в колонии общего режима. Гособвинение запрашивало шесть лет, в то время как защита настаивала на полной невиновности подсудимой.

Уголовное дело в отношении Буяновой было инициировано по указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным следствия, во время приема в поликлинике к Буяновой обратилась женщина с семилетним ребенком.

Узнав, что мальчик переживает из-за гибели отца в зоне специальной военной операции, врач, по версии следствия, отреагировала с пренебрежением и допустила высказывания, оправдывающие действия украинских военных формирований.

Первоначально к Буяновой были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, однако затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по политическим мотивам). После этого Тушинский районный суд заключил ее под стражу. Врач отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток.