Актера сериала «Дурнушка» Эрика Мабиуса арестовали за драку с женщиной в баре

В ночь на 20 февраля актер сериала «Дурнушка» Эрик Мабиус подрался в баре с одной из посетительниц, за что был задержан прибывшими на вызов сотрудниками полиции, сообщил TMZ.

По данным издания, в баре актер находился со своей спутницей. Бармен и посетители отметили, что женщина вела себя агрессивно. В какой-то момент ее попросили покинуть бар. Спутница актера была намерена продолжить отдых. В знак протеста она плюнула в сторону посетителей. В результате началась драка, в которой активное участие принимал 53-летний актер Эрик Мабиус.

По информации издания, актер повалил одну из посетительниц на землю. Предполагается, что он вырвал ей клок волос. Прибывшие на место происшествия полицейские посчитали его поведение агрессивным. Он отказался присесть и подошел к одному из сотрудников сзади. В итоге был арестован. Звезду доставили в тюрьму округа Нассау.

«Его задержали по двум обвинениям: в нанесении побоев и сопротивлении полиции без применения насилия. Оба обвинения относятся к мелким правонарушениям. На фотографии он не улыбается, и, похоже, у него порез под правым глазом», — указано в материале TMZ.

Издание, ссылаясь на отчет полиции, сообщило, что актер и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, подвергшаяся нападению артиста посетительница бара намерена подать на него в суд. На данный момент сам актер инцидент не комментировал.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Николаса Кейджа обвинила актера в нападении на нее их общего сына.