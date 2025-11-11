Актеры Яценко и Кудряшов в Дубне: город превратился в съемочную площадку криминального сериала

Улицы, дворы, подземные парковки и внутренние помещения зданий в Дубне превратились в декорации криминальной многосерийной драмы «Обнальщик» (18+), сообщил REGIONS.

По информации издания, местная кинокомиссия оказала содействие в организации координации, логистики и локаций. Представители компании сопровождали съемочную группу.

Сюжетная линия проекта вращается вокруг семьи, чье благополучие рухнуло в одночасье. В центре повествования — Алексей в исполнении актера Федора Кудряшова, одаренный программист, разработавший платформу для криптовалютных операций. Молодой человек планирует отправиться на стажировку в Китай, чтобы вывести свой стартап на глобальную арену. Однако этим планам не суждено сбыться: семейству приходится срочно перебраться в дальневосточную глубинку, куда отец юноши, Михаил (Александр Яценко), намеревается перенести свою предпринимательскую деятельность.

Отец и сын невольно становятся «обнальщиками». Теперь героям грозит не просто уголовное преследование, но и прямая угроза их жизням. Предательства, вооруженные столкновения и двойные игры становятся неотъемлемой частью их нового существования.

