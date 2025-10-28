В Подмосковье нашли локацию для съемок нового киноромана Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обращал внимание на самые, на первый взгляд, неприметные детали. Так, события проходят в период с 1905 по 1920 годы. В центре повествования — переломная эпоха и ее ключевые фигуры, включая Владимира Ленина.

Команда постановщиков тщательно работала над воссозданием ленинских интерьеров, включая знаменитый кабинет вождя. Это помещение, где сохранились мягкие кресла для посетителей и жесткий стул Ленина, до 1994 года находилось в Кремле, а затем было перевезено в Горки Ленинские.

По информации СМИ, в кадре зрители увидят комнату Ленина с характерной зеленой лампой и контрастной мебельной обстановкой. Для точного воспроизведения интерьера художники проводили замеры подлинных музейных экспонатов.

