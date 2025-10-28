Актеры сериала «Солдаты» с волонтерами из Химок собрали гумпомощь на СВО

Известные актеры Антон Эльдаров и Иван Моховиков, знакомые зрителям по сериалам «Солдаты» и «Склифосовский», присоединились к акции «Доброе дело» в Химках. Волонтер София Пирогова рассказала REGIONS, что поддержка публичных лиц имеет большое значение.

По информации издания, актеры и волонтеры из Химок доставили гуманитарную помощь для участников спецоперации в местный ресурсный центр. В нее вошли теплая одежда, продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены и медикаменты. В ближайшее время собранные предметы окажутся на передовой. С ними также военнослужащим передадут детские письма, наполненные теплом ребят.

Волонтер София Пирогова призналась, что общественникам всегда приятно, когда публичные лица лично оказывают помощь: приезжают на сортировочные пункты, оказывают помощь в работе, помогают в доставке. По мнению собеседницы REGIONS, поддержка публичных людей дает стимул для дальнейшей работы и развития.

«Когда занимаешься сбором гуманитарной помощи для военнослужащих, особенно ценно чувствовать поддержку как от простых людей, так и от публичных персон, которые приезжают, помогают с сортировкой и на собственном опыте узнают, как устроена наша волонтерская жизнь изнутри», — говорит София.

«Доброе дело» представляет собой крупный гуманитарный проект, реализуемый в Подмосковье. Его цель — организация сбора помощи для военнослужащих в зоне СВО, их близких, а также населения новых и приграничных территорий России. Инициатива была запущена в апреле 2022 года учениками гимназии имени Е. М. Примакова и получила поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее сообщалось, что жители Долгопрудного поддержали семью бойца СВО с 32 детьми из Курской области.