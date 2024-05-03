Активист Погорелов: в ландшафтной зоне Азова из-под земли идет дым

Активист Сергей Погорелов рассказал, что к нему обратились местные жители. Они сообщили, что на улице постоянно стоит неприятный запах. Иногда он становится настолько невыносимым, что люди не могут выйти их своих домов. Жители попросили активиста о помощи в поисках очага вони.

Во время поисковой операции был обнаружен источник неприятного запаха. В ландшафтной зоне Азова неизвестные создали несанкционированную свалку. Они скидывают мусор и сразу засыпают его землей. Получается, что мусор разлагается под слоем почвы.

«Обнаружили на свалке сильнейший дым из-под земли», — отмечает Сергей Погорелов.

Активист установил, что мусор сбрасывают уже несколько месяцев, потому что уровень земли поднят на несколько метров.

«Кто это делает — мы вычислить не можем», — говорит собеседник RostovGazeta.

В администрации Азова редакции не смогли объяснить, кто виновен в несанкционированной свалке. Корреспонденту RostovGazeta рекомендовали обратиться за комментариями в отдел экологии. Несмотря на то, что звонки совершались в рабочее время, в отделе редакции не ответили.

Ранее мы сообщали, что возле мусорных контейнеров в Новокузнецке установят фотоловушки для оперативного выявления нарушителей, которые деформируют баки или препятствуют проезду забирающих мусор автомобилей.