Активист Погорелов: в ландшафтной зоне Азова из-под земли идет дым
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Активист Сергей Погорелов рассказал, что в ландшафтной зоне Азова из-под земли идет дым. Причина — несанкционированная свалка, сообщает rostovgazeta.ru.
Активист Сергей Погорелов рассказал, что к нему обратились местные жители. Они сообщили, что на улице постоянно стоит неприятный запах. Иногда он становится настолько невыносимым, что люди не могут выйти их своих домов. Жители попросили активиста о помощи в поисках очага вони.
Во время поисковой операции был обнаружен источник неприятного запаха. В ландшафтной зоне Азова неизвестные создали несанкционированную свалку. Они скидывают мусор и сразу засыпают его землей. Получается, что мусор разлагается под слоем почвы.
«Обнаружили на свалке сильнейший дым из-под земли», — отмечает Сергей Погорелов.
Активист установил, что мусор сбрасывают уже несколько месяцев, потому что уровень земли поднят на несколько метров.
«Кто это делает — мы вычислить не можем», — говорит собеседник RostovGazeta.
В администрации Азова редакции не смогли объяснить, кто виновен в несанкционированной свалке. Корреспонденту RostovGazeta рекомендовали обратиться за комментариями в отдел экологии. Несмотря на то, что звонки совершались в рабочее время, в отделе редакции не ответили.
Ранее мы сообщали, что возле мусорных контейнеров в Новокузнецке установят фотоловушки для оперативного выявления нарушителей, которые деформируют баки или препятствуют проезду забирающих мусор автомобилей.