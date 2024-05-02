Возле мусорных контейнеров в Новокузнецке установят фотоловушки

В Новокузнецке местные власти нашли способ, как бороться с переполненными мусорными контейнерами, сообщает sibdepo.ru .

В городе накопилось много проблем: некоторые контейнеры переполнены или деформированы, горожане часто создают несанкционированные свалки, иногда местные жители заграждают проезд автомобилям, которые забирают мусор.

«В ходе совместного обсуждения проблемы был принят ряд решений, направленных на разрешение ситуации с большими накоплениями мусора», — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Сначала в городе пересчитают все имеющиеся мусорные контейнеры. Позже возле них появятся видеокамеры, которые помогут своевременно вычислять нарушителей. Рядом установят таблички, на которых будут указаны номера телефонов ответственных за вывоз мусора людей. К контролированию ситуации с мусором привлекут старших по улице. Региональному оператору поручено проверить график вывоза мусора.

Ранее мы сообщали, что во время сортировки мусора на КПО в Подмосковье была найдена шапка Мономаха.