Активист привел в пример жителей Камбарки, которые сами строят водопровод

В Камбарке началось строительство водопровода, сообщил udm-info.ru. Местный активист Эдуард Глухов рассказал, что жители долго ждали помощи от местной власти и решили самостоятельно решить проблему.

По словам активиста, жителям оказали помощь. Так, городская администрация предоставила пластиковые трубы. Сотрудники местной нефтяной компании выделили на время работ экскаватор. На объект регулярно приезжают сотрудники водоканала. Предполагается, что по завершению строительства водопровод будет принят на баланс компании. Остальную часть работ по собственной инициативе выполняют местные жители.

«Люди демонстрируют пример истинной народной власти, действуя непосредственно, без долгих ожиданий и бюрократических проволочек. Вместо того чтобы годами ждать, когда органы исполнительной власти решат вопрос с водоснабжением за счет бюджетных средств, люди взяли инициативу в свои руки», — сообщил Udm-info Эдуард Глухов.

По мнению эксперта, инициативные жители проявили активную гражданскую позицию. Активист отметил, что параллельно возникает вопрос о рациональном распределении бюджетных средств и о работе местных чиновников. Эксперт напомнил, что бюджетные средства — это налоги, которые, в том числе платят и жители Камбарки. Активист высказал мнение, что местным депутатам необходимо более ответственностью относиться к выполнению рабочих обязанностей и информировать общественность, куда направляют деньги из бюджета.

«Согласно уставу, бюджет должен быть направлен во благо народа. Куда же уходят эти средства, если на решение элементарных проблем уходят годы, а дело сдвигается только благодаря инициативе самих граждан?» — отметил Эдуард Глухов.

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