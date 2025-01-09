Активист Сагдеев выступил против строительства метро в Казани

Казанский урбанист и активист Дмитрий Сагдеев пояснил, почему выступает против строительства метро в Казани, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Активист Сагдеев отметил, что в Москве метро пользуется высоким спросом. Эксперт напомнил, что столица и города Подмосковья — это территория, где проживает около 15 млн человек. В связи с высокой загруженностью население активно пользуется метрополитеном. По мнению эксперта Сагдеева, в Казани метро не сможет стать настолько востребованным из-за того, что в республике проживает меньше людей, чем в столице.

Активист отметил, что метро считается одним из самых быстрых видов транспорта. Однако важно учитывать экономическую обоснованность строительства метрополитена. Эксперт считает, что автобус может быть переполнен, но для разгрузки дорог нет необходимости прокладывать линии метро.

«В метро едут 4-5 вагонов, каждый из которых может вместить около 100 человек. Теоретически поезд, движущийся каждые пять минут, должен возить по 400-500 людей. Отсюда вопрос: есть ли у нас такие пассажиропотоки, чтобы по одному направлению каждые пять минут возить такое количество людей?» — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что некоторые районы города — это территории с малоэтажной застройкой, которые не смогут дать пассажиропотоки. Кроме того, нет предприятий, торговых или развлекательных центров, которые бы вынуждали людей ездить в отдаленные районы.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли три новые станции метро по Троицкой линии.