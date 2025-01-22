Активисты Новосибирска начали борьбу за сохранение дореволюционного завода

Краевед и публицист Наталья Липатникова направила заявки в инспекцию по охране объектов культурного наследия. Общественница просит внести в реестр здания винокуренного завода Злоказова, расположенного в Новосибирской области, сообщил atas.info.

Краевед Липатникова высказала мнение, что именно комплекс зданий имеет историческую ценность. Завод и склад — одни из немногих строений, которые сохранились до нынешнего времени.

По мнению публициста, здания отличаются красивым внешним видом и необычным декором. В частности, наличники выполнены в стиле ар-деко. Кирпичная кладка сооружений имеет архитектурные особенности. Эксперт пояснила, что до мая 2025 года здания ждет экспертиза министерства культуры РФ.

«Хочется надеяться, что она (прим. — экспертиза) будет полной, экспертной и справедливой. Новосибирск не должен потерять ни одного дореволюционного здания. Новых — не будет», — подчеркнула Наталья Липатникова в беседе с корреспондентом Atas.Info.

Atas.Info предоставил фото зданий: сложнейшая кирпичная пластика, чугунные решетки, кованые перила и напольная плитка, которая сохранилась в оригинальном виде. В разные исторические периоды здания выполняли различные функции. Сначала на заводе производилась ректификация спирта. В годы Первой мировой войны в здании функционировал эвакуационный госпиталь, а после гражданской войны — тифозный.

«Во время Великой Отечественной войны комплекс зданий был передан эвакуированному заводу из Воронежа «Красный сигналист», производившему рации для летчиков и других родов войск — завод «Электросигнал» (в мирное время выпускал телевизор «Изумруд»), который занимает площадку и в настоящее время», — сообщил atas.info.

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