Краевед Селивановский вспомнил, как Ижевск переименовали без ведома горожан

В 1984 году город Ижевск переименовали в Устинов, о чем рассказали горожанам по радио через три дня после приказа. Местные жители были недовольны подобными изменениями, сообщил udm-info.ru.

Краевед и почетный гражданин Ижевска Сергей Селивановский поделился воспоминаниями, как переживал переименование родного города. Он не мог полноценно спать на протяжении недели. Будучи активистом, писал жалобы в различные организации и газеты. Его коллеги поддержали общественную позицию. Они освобождали его от работы, чтобы у него было время для борьбы за возвращение прежнего названия.

«Было такое ощущение, что я потерял самого дорогого и близкого человека», — поделился воспоминаниями краевед Селивановский.

Ижевский историк и краевед Игорь Кобзев рассказал Udm-info, что для некоторых борьба за возвращение названия закончилось трагически. Так, молодежь устроила акцию протеста в центре Ижевска. Делом занялась милиция. Выяснилось, что историк Удмуртского госуниверситета Василий Евгеньевич Майер имел неосторожность рассказывать студентам о своем недовольстве из-за переименования. Вскоре его пригласили на беседу, а через несколько дней историк не смог пережить инсульт.

«Потом уже люди сказали, что Василия Евгеньевича вызывали в обком и, видимо, сделали внушение за то, что на возмущенные вопросы студентов, правильно ли переименовали Ижевск в Устинов, он ответил отрицательно. При всем уважении к Устинову он хотел, чтобы у Ижевска осталось его историческое имя», — Udm-info цитирует воспоминания вдовы.

Ранее сообщалось, что город Ростов в Ярославской области получит новое название.