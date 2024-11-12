Активисты Петрозаводска выступили против строительства камнеобрабатывающего предприятия
Общественники: лесопарк «Вилда» не отмечен в генеральном плане Петрозаводска
Фото: [Медиасток.рф]
Активисты Петрозаводска выступили против строительства камнеобрабатывающего предприятия на территории лесопарка «Вилда», сообщил karelinform.ru.
Общественники не нашли на генеральном плане города Петрозаводск лесопарк «Вилда», который пользуется популярностью у местных жителей. Его территория отведена под промышленное или складское строительство. Выяснилось, что одна из компаний уже заявила о намерении возведения камнеобрабатывающего предприятия.
Руководитель первого петрозаводского приюта для животных Владимир Рыбалко рассказал, что в парке любят гулять волонтеры приюта с его питомцами. Активисты на регулярной основе благоустраивают территорию «Вилды», в частности, убирают мусор и расчищают дорожки.
«В парке живут белки и многочисленные птицы. Этот парк — защита жилых зон от шума и пыли промышленных предприятий промзоны. Нам кажется, что <> единственный участок сохранившегося леса необходимо сберечь и обустроить», — рассказал «КарелИнформ» общественник Рыбалко.
Активисты намерены обращаться к местным властям с коллективным требованием нанести парк на генеральный план города и вкладывать средства для его благоустройства.
Ранее сообщалось, что более миллиона человек посетили парки Московской области за неделю.