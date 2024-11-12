Более миллиона человек посетили парки Московской области за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,3 миллиона человек, что на 63 тысячи больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье — более 254 тысяч человек. В числе самых востребованных оказались парк Пехорка в Балашихе, Городской парк в Пушкинском округе, парк Мира в Мытищах, парк Фабричный в Истре и парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.