Активисты Пятигорска требуют установить причину гибели щенков

Активисты из Пятигорска убеждены, что в городе действуют живодеры. Они требуют от сотрудников правоохранительных органов разобраться в недавней гибели двух щенков. Официально им не отказывают, но никто данным вопросом не занимается, сообщает newstracker.ru .

Щенки были найдены с оторванными головами возле трамвайных путей. Они поселились в одном из дворов еще в прошлом году. Жители с радостью встретили новых питомцев. Сделали для них будку. Регулярно кормили. Одного щенка лечили: у него были проблемы с лапкой.

Жители уверены, что дойти до трамвайных путей самостоятельно щенки не могли. Так далеко от своего дома они никогда не убегали. У активистов создается впечатление, что кто-то просто сорвал скальпель у животных и сымитировал несчастный случай.

«Но раз за разом мы получаем отказ в возбуждении уголовного дела. Единственное, что сделали в полиции, опросили ветеринара», — рассказывают зоозащитники.

Ветеринар посмотрел фото и сказал, что причиной гибели могло стать травмирование железнодорожным транспортом. Активисты уверены, что необходим очный осмотр и различные экспертизы. Они подали иск в Минераловодскую межрайонную транспортную прокурору, где аннулировали отказ в возбуждении уголовного дела.

Ранее зоозащитник Леонид Вороховский назвал причины большого числа живодеров в России.