Активность депутатов перед выборами‑2026: кто сохранит места в Госдуме, а кто рискует остаться за бортом?

Политологи высказали мнение, кто из депутатов Госдумы VIII созыва от ХМАО проявляет наибольшую активность, сообщил muksun.fm. Осенью 2026 года по всей территории России пройдут выборы, подготовка к которым уже постепенно начинается. Эксперты считают, что действующие депутаты не захотят уступать места своим коллегам.

Уральский политолог Сергей Ширяев рассказал, что по итогам прошлых выборов интересы жителей ХМАО представляют депутаты Вадим Шувалов, Ольга Ануфриева и Павел Завальный. Эксперт считает, что Павел Завальный и Ольга Ануфриева — более узнаваемые в регионе политики. Депутаты редко выступают с каким-либо предложениями. Преимущественно они являются соавторами законопроектов.

В продолжении темы политолог Александр Безделов высказал мнение, что депутат Вадим Шувалов не проявлял активности на протяжении последних пяти лет. Он предполагает, что в новый состав ГД политик не сможет пройти. Павел Завальный, по мнению специалиста, наиболее влиятельный депутат от региона. Ольга Ануфриева налаживает связи с территориями, которые представляет.

«Активная фаза консультаций, по мнению экспертов, начнется в апреле перед праймериз "Единой России", когда депутаты получат ответы от партийного руководства», — сообщил muksun.fm.

Ранее сообщалось, что Сергей Колунов, Денис Кравченко и Олег Рожнов стали кандидатами предварительного голосования «Единой России».