Актриса Будина рассказала, почему поездка Киркорова в зону СВО ему не помогла

Актриса театра и кино Ольга Будина высказала мнение, что поездка певца Филиппа Киркорова в зону СВО после скандального участия в «голой» вечеринке не помогла ему восстановить репутацию, пишет интернет-издание «Абзац» .

Актриса уверена, что все артисты, которые поехали на территорию Донбасса после вечеринки Насти Ивлеевой, сделали только хуже. После народной волны негодования сразу произошел еще один скандал. Военные СВО обратились с призывом не превращать новые регионы в места для искупления грехов. Они провели параллель со стиральной машинкой, которая избавляется от грязи.

Общество давно было негативно настроено по отношению к представителям эстрады. Нашумевшая вечеринка стала последней каплей. Происшедшие процессы изменить уже невозможно, считает спикер.

«Я хочу сказать, что вы сегодня это не можете как-то регулировать, потому что есть открытое информационное пространство, люди просто выражают свое мнение. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это просто факты. Возможно, вот тогда, в конце декабря, была какая-то последняя капля. Как взмах крыла бабочки, после которого – все. Почему, допустим, до этого было можно, а потом вдруг нельзя?» – отметила актриса.

Ранее мы сообщали, что в Москве в Столешниковом переулке открылся бар Nudles, который, по неподверженным данным, частично принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой. Названия коктейлей ассоциируются со скандальной вечеринкой.