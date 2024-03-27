Актриса Будина рассказала, почему поездка Киркорова в зону СВО ему не помогла
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Актриса театра и кино Ольга Будина высказала мнение, что поездка певца Филиппа Киркорова в зону СВО после скандального участия в «голой» вечеринке не помогла ему восстановить репутацию, пишет интернет-издание «Абзац».
Актриса уверена, что все артисты, которые поехали на территорию Донбасса после вечеринки Насти Ивлеевой, сделали только хуже. После народной волны негодования сразу произошел еще один скандал. Военные СВО обратились с призывом не превращать новые регионы в места для искупления грехов. Они провели параллель со стиральной машинкой, которая избавляется от грязи.
Общество давно было негативно настроено по отношению к представителям эстрады. Нашумевшая вечеринка стала последней каплей. Происшедшие процессы изменить уже невозможно, считает спикер.
«Я хочу сказать, что вы сегодня это не можете как-то регулировать, потому что есть открытое информационное пространство, люди просто выражают свое мнение. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это просто факты. Возможно, вот тогда, в конце декабря, была какая-то последняя капля. Как взмах крыла бабочки, после которого – все. Почему, допустим, до этого было можно, а потом вдруг нельзя?» – отметила актриса.
Ранее мы сообщали, что в Москве в Столешниковом переулке открылся бар Nudles, который, по неподверженным данным, частично принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой. Названия коктейлей ассоциируются со скандальной вечеринкой.