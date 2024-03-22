Ивлеева открыла в центре Москвы бар с коктейлями, отсылающими к «голой вечеринке»

В Москве в Столешниковом переулке открылся бар Nudles, совладелицей которого стала блогер Анастасия Ивлеева, сообщает SHOT.

По данным канала, Ивлеевой в новом заведении принадлежит 20%, остальное — бизнесмену Александру Пичугину.

В меню бара значатся коктейли, названия которых отсылают к скандальной «голой вечеринке», — «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями».

Впрочем, в заведении отрицают какую-либо связь с Ивлеевой.

В ночь с 20 по 21 декабря в столичном клубе «Мутабор» прошла частная вечеринка Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Выложенные в сеть кадры разгула вызвали широкий общественный резонанс. Участникам мероприятия пришлось приносить неоднократные извинения. Филипп Киркоров признал, что «вошел не в ту дверь».

16 марта Ивлеева опубликовала фотографию у дверей участковой избирательной комиссии с подписью «та самая дверь»