Актриса Марина Александрова назвала себя «мамой-светофором»

Актриса Марина Александрова в беседе с gazetametro.ru рассказала , как добивалась утверждения на роль героини сериала «Дыши» и какой мамой себя считает в реальной жизни.

По словам актрисы, после прочтения сценария она поняла, что хочет принять участие в проекте. У режиссера сначала были опасения: актриса кажется слишком юной для роли матери 18-летней дочки. По сценарию, героине Лере 41 год. Актриса пришла на просмотры с паспортом. Она сказала, что ей тоже 41 год. Теоретически у нее мог бы быть совершеннолетний ребенок. Во время репетиций актриса старалась максимально продемонстрировать материнский опыт. На пробы пригласили детей. Важно было понять, не будет ли Марина выглядеть в кадре как старшая сестра.

По информации издания, главная героиня Лера — сторонница естественных родов. Акушерка имеет большой опыт ведения беременности. Однажды к ней на прием попадает юная любовница богатого бизнесмена. Встреча стала для Леры судьбоносной. Актриса Александрова рассказала, что перед съемками разбиралась в профессиональной деятельности акушеров.

«Конечно, я готовилась, у меня был дневник акушерки, я встречалась с профессионалами. Но я уже дважды мама, так что понимала весь процесс, тем более что я во время беременности проходила курсы естественных родов», — рассказала актриса.

Актриса рассказала, что в реальной жизни она — «мама-светофор». В семье есть вещи, которые категорически запрещены (красный свет), которые при некоторых условиях допустимы (желтый свет), которые разрешены всегда (зеленый свет).

