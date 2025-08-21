Потомок Чайковского раскрыл тайны семьи на премьере спектакля в Сочи

В Зимнем театре в Сочи состоялась премьера спектакля «Чайковский и Надежда», в котором главные роли исполнили российские актеры Ольга Будина и Кирилл Гребенщиков, сообщила «Российская газета».

Отмечается, что постановка, повествующая об уникальных отношениях величайшего русского композитора Петра Чайковского и его меценатки Надежды фон Мекк, была ориентирована на молодежную аудиторию, чтобы познакомить ее с языком любви и культурой предков.

Актриса Будина, исполнившая роль Надежды фон Мекк, рассказала, что эта работа заняла особое место в ее карьере. Она обратила внимание на силу и многогранность своей героини, которая родила 18 детей, продолжила дело мужа и полностью соответствовала своему статусу, оставаясь при этом тонкой и глубокой личностью. Будина сравнила творческий и личный союз Чайковского и фон Мекк с мифологическими Пигмалионом и Галатеей.

Особое событие премьеры — присутствие на ней Дениса фон Мекка, прямого потомка обеих исторических личностей. Он узнал о спектакле незадолго до показа и специально приехал на постановку. Иностранный гость отметил, что об отношениях его великих предков сегодня можно узнать из 18 томов их переписки между ними.

Денис фон Мекк, являющийся не только потомком, но и активным меценатом и волонтером культуры, представил на премьере уникальные материалы — книги, фотографии и афиши фильма «Чайковский».

В арсенале родственника композитора — 30 лекций о нем, которые он читает в разных городах и странах. Кроме того, Денис перевел биографию Чайковского на несколько языков и анонсировал предстоящий тур, включающий города от Анкориджа до Майами.

