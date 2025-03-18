Акции BYD взлетели до рекорда после представления ультрабыстрой зарядки

По данным издания, на сайте BYD сообщается о презентации инновационной системы ультрабыстрой зарядки электромобилей. Именно эта информация и стала причиной роста стоимости акций китайского автопроизводителя.

В компании проинформировали, что мощность зарядки будет достигать 1 МВт. Если данная информация достоверная, то показатели мощности превысят показатели Tesla Supercharger V4 в два раза. По словам представителей компании, достаточно пяти минут подзарядки, чтобы автомобиль смог преодолеть расстояние примерно в 400 км.

«BYD также анонсировала создание собственной сети зарядных станций с применением новой технологии», — сообщил «Коммерсантъ».

По данным компании, планируется открытие примерно 4 тыс. зарядок. Станции обеспечат большую скорость зарядки. Предполагается, что их разработают специально для поддержки новой архитектуры. Кроме того, компания презентовала седан Han L и внедорожник Qin L. Это современные электромобили, стоимость которых начинается от $37,3 тыс.

В компании заверили, что продолжительность зарядки электромобилей и машин с бензиновыми двигателями будет примерно одинаковой по времени.

Ранее компания Geely ответила на критику о работе подушек безопасности в своих авто.