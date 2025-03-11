Компания Geely ответила на критику о работе подушек безопасности в своих авто

В ответ на сообщения о некорректной работе подушек безопасности в автомобилях Geely представители компании заявили, что тщательно изучили ситуацию. Они подчеркнули, что уровень безопасности машин Geely не просто соответствует российским стандартам, но и превосходит их.

Ранее в телеграм-канале Mash появились сведения о жалобах владельцев Geely Monjaro на несрабатывание подушек безопасности при авариях. Приводился пример ДТП в Подмосковье, где автомобиль столкнулся с лосем на скорости 90 км/ч. Несмотря на серьезные повреждения машины, подушки безопасности не раскрылись.

В Geely утверждают, что инженеры компании моделируют разнообразные аварийные ситуации, учитывая различные параметры. Автомобили Geely оснащены сложной системой управления, которая активирует элементы пассивной безопасности для минимизации рисков.

Кузов авто поглощает энергию удара, а подушки безопасности раскрываются оптимальным образом, чтобы обеспечить защиту без причинения вреда.

В компании отметили, что водитель и пассажиры в ДТП с лосем не получили серьезных травм, что свидетельствует об эффективности систем безопасности. Важно учитывать, что автомобиль был ввезен по параллельному импорту и может отличаться от официально поставляемых моделей. Geely Motors не несет ответственности за соответствие таких автомобилей российским требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что дилеры и банки стали предлагать новые китайские машины под мизерный процент.