Акушер-гинеколог Дергачева назвала пользу секса для организма мифом

Споры о том, положительно ли секс влияет на организм человека, не останавливаются. Одни эксперты заявляют, что регулярный секс - это основа красоты и здоровья. Другие же не связывают внешний вид или общее самочувствие с интимной жизнью. Акушер-гинеколог Анастасия Дергачева относится ко второй категории специалистов, сообщает newsnn.ru .

«Кратность и частота половых контактов — личное дело каждой конкретной пары», — считает Дергачева.

Акушер-гинеколог Дергачева отметила, что с медицинской точки зрения секс необходим лишь для зачатия малыша. Регулярность процесса влияет на шансы быстрее забеременеть. Если пары раз в два дня выполняют «супружеский долг», то вероятность оплодотворения выше, чем у пар, которые занимаются сексом реже.

Полное отсутствие половых контактов или нерегулярный секс никак не отражается на здоровье человека. Эксперт опирается на научные данные.

«Нет никаких достоверных сведений, что люди, не ведущие половую жизнь, меньше живут и чаще страдают какими-либо заболеваниями по сравнению с теми, кто имеет регулярный секс.» - отметила акушер-гинеколог Анастасия Дергачева

Тем, кто хочет хорошо выглядеть и быть здоровым, доктор рекомендует придерживаться банальных правил: заниматься спортом, следить за сбалансированностью питания, не допускать набора лишних килограмм и стараться избегать стрессовых состояний.

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