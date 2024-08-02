Акушер-гинеколог из Казани пояснил причину снижения количества абортов в России

Акушер-гинеколог одной из частных клиник Казани на правах анонимности высказал мнение, что правительству не стоило запрещать частным клиникам проводить прерывание беременности без медикаментозных для этого показаний, пишет интернет-портал KazanFirst .

Акушер-гинеколог рассказал о тенденции снижения количества обращений на прерывание беременности. Связано это с повышением сексуальной грамотности населения и свободным доступом качественных средств контрацепции, которых не было в 90-ые годы. Однако репродуктивное здоровье россиян ухудшилось.

«В нашу клинику ежемесячно обращаются десятки пар, которые испытывают трудности с зачатием ребенка», — рассказал KazanFirst акушер-гинеколог одной из частных клиник Казани.

Медик обратил внимание на данные статистики, предоставленные региональным министерством здравоохранения. Количество абортов сокращается. Эксперт не понимает, зачем правительство запретило частным клиникам делать аборты. Обратившимся женщинам всегда дают «неделю тишины» — это время предназначено для окончательного принятия решения.

«У нас есть специальная программа, которую утверждает министерство здравоохранения. Мы строго следуем ей. Перед проведением процедуры наши специалисты обязательно интересуются, почему пациентка решила сделать аборт, и пытаются понять ее психологическое состояние», — поделился собеседник KazanFirst.

В частных клиниках, опрошенных KazanFirst, высказали мнение, что заведениям должны разрешить проводить прерывание беременности по медицинским показателям. В государственных больницах женщинам приходится долго ждать своей очереди.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов считает необходимым ввести запрет на аборты в России.