Аквариум с огромными улитками обнаружен на свалке в Подмосковье

В понедельник, 25 августа, жители Дмитрова обнаружили на одной из контейнерных площадок аквариум с огромными улитками, сообщил REGIONS.

По информации издания, об инциденте стало известно из соцсетей. Пользователи активно обсуждали находку. Одни горожане обеспокоены поведением людей, которые позволяют выбрасывать своих питомцев. Граждан призвали относиться к ним ответственнее и взвешенно принимать решение перед тем, как завести кого-либо. В Сети появились также комментарии, что улитки могут быть опасными. Например, если выпустить их в реку, в воде образуется вирус.

Зоолог из Дмитрова Екатерина Миронова сообщила, что на участке для сбора мусора горожане обнаружили ахатин — представителей рода сухопутных брюхоногих моллюсков из семейства ахатинид отряда стебельчатоглазых. Эксперт рассказала, что улитки привлекают внимание своей красотой. Их собственники сталкиваются с проблемой, к которой не готовы морально. Так, размер насекомого достигает от 20 до 30 см. Кроме того, они нуждаются в особенном питании и уходе.

«В условиях средней полосы России они вряд ли выживут, но если попадут в теплые регионы или теплые водоемы, могут стать инвазивным видом, уничтожая местную флору и конкурируя с аборигенными видами», — отметила Екатерина.

Ранее врач Хачмафова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что при контакте с испанскими слизнями можно заразиться паразитами.