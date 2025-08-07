Особенно опасно для детей: Подмосковье атакуют испанские слизни — переносчики паразитов, как защититься

Высокая влажность и теплая погода — хорошая среда для появления на дачных участках или в парках Московской области испанского слизня (Arion vulgaris). Он не кусает и не нападает на человека, но может быть переносчиком опасных паразитов и бактерий, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заведующая филиалом «Октябрьский» Красногорской больницы, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По словам эксперта, в их слизи могут содержаться паразиты, вызывающие тяжелое заболевание: эозинофильный менингит.

«Эти микроорганизмы могут попасть на руки, а затем — в рот или слизистые оболочки глаз, что особенно опасно для детей и людей с ослабленным иммунитетом», — пояснила Хачмафова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если необходимо убрать слизня с дороги, нельзя брать их голыми руками, следует использовать перчатки (желательно одноразовые).

«Затем возьмите совок или небольшую лопатку, а после — тщательно мойте руки с мылом. В случае появления зуда, сыпи, головной боли или тошноты — обязательно обратиться к врачу», — подчеркнула специалист.

Врач также напомнила, что руками нельзя трогать улиток (в том числе декоративных), лягушек и жаб, кожа которых выделяет токсины.

«Гусеницы дубового шелкопряда могут вызывать ожоги кожи и аллергические реакции. Если контакт все-таки произошел, следует немедленно промыть руки теплой водой с мылом, желательно дважды, не трогать лицо, глаза и рот, пока руки не вымыты. И своевременно обращаться за помощью к врачу», — заключила Хачмафова.

