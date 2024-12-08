Al Arabiya: в Дамаске террористы освободили заключенных из тюрьмы «Сейдная»

Вооруженные террористы напали на центральную тюрьму «Сейдная», расположенную в сирийской столице Дамаск. Они освободили всех отбывающих там наказание заключенных, сообщил телеканал Al Jazeera.

Телеканал уточнил, что источником информации является оппозиция. Представители заявили, что сумели освободить заключенных после штурма здания. Инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря.

Кроме того, телеканал располагает информацией, что сирийские военные покидают центр Дамаска из-за вхождения представителей вооруженной оппозиции, сообщили РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera.

«Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне (Правительственная — Прим. ред.) армия выводит свои силы из столицы», — говорится в сообщении

По данным телеканала, здание центрального телевидения Сирии находится под полным контролем представителей оппозиции. Люди собираются на центральной площади Омейядов. Очевидцы РИА Новости проинформировали о перестрелке в правительственном квартале Дамаска.

Саудовский телеканал Al Arabiya сообщил о готовности премьер-министра Сирии Мухаммеда Гази аль-Джаляли сотрудничать с любым правительством, которое выберут жители Сирии. В своем заявлении он отметил, что от сирийского народа зависит, какой страной станет Сирия — той, которая сотрудничает со всем миром или которая вступает в конфликты.

Ранее сообщалось, что сирийские войска с ВКС РФ уничтожили отряды террористов в провинции Хомс.