Al-Jazeera: военные ЦАХАЛ застрелили невооруженных палестинцев и закопали их бульдозером

Телеканал утверждает, что в его расположении есть видео инцидента. Само видео опубликовано в социальной сети Х, а его подробное описание размещено на сайте телеканала. На кадрах видно, что два палестинца шли по открытой местности вдоль побережья. Сообщается, что они намеревались вернуться в северную часть сектора Газа. Они были не вооружены и сигнализировали военным об этом белой тканью.

«Один из мужчин неоднократно махал чем-то вроде куска белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы. Но оба были застрелены с близкого расстояния», — говорится в сообщении.

Тела убитых военные сразу закопали в песок при помощи бульдозера.

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа начался 7 октября 2023 года. ХАМАС первым атаковал приграничную территорию Израиля. Бойцы брали в заложники израильтян. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале операции, цель которой — вернуть заложников и ликвидировать сектор Газа. МИД РФ неоднократно призывал прекратить вооруженный конфликт.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден может резко снизить помощь Израилю.