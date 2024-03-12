Politico: Байден может резко снизить помощь Израилю

Если израильская армия расширит свою наземную операцию в секторе Газа, то Соединенные Штаты могут заметно снизить помощь этой стране. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на мнение неназванных политиков как из США, так и из Израиля.

Несмотря на то, что Белый дом пока не принимал никаких мер по снижению оказания помощи этой ближневосточной стране, это может произойти в будущем. Если же ЦАХАЛ начнет наступление на город Рафах, то это не будет одобрено Америкой.

«Байден может пойти на это, если Израиль запустит новую операцию, которая подвергнет еще большей опасности палестинских мирных жителей», - указали журналисты.

Они добавили, что между израильским премьером и американским президентом и так довольно напряженные отношения. Несмотря на все свои публичные заявления, Нетаньяху до сих пор не подготовил внятного плана по эвакуации жителей Рафаха.

Ранее израильская делегация не стала принимать участие в международных переговорах по Газе. Причиной этого стало то, что движение ХАМАС отказало Тель-Авиву в сведениях о еще живых заложниках.